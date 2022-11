Campi da Padel e spogliatoi su un terreno agricolo, sequestro a Sabaudia

SABAUDIA – Su un terreno agricolo avevano costruito un imponente centro sportivo. La scoperta in via Maremmana a Sabaudia dove, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti i Carabinieri del Nipaaf trovando l’imponente struttura costituita da duecampi da Padel coperti con tanto di capannoni, spogliatoi, magazzini e addirittura un’area ristoro, realizzati su una superficie complessiva di 742.00 metri quadri, il tutto realizzato senza nessuna autorizzazione. Il proprietario dell’area è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme edilizie e sismiche.