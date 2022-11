Fondi, anche Selva Vetere avrà il suo Centro Anziani

FONDI – Dal prossimo sabato il centro anziani “Domenico Purificato” avrà una nuova sede distaccata in località Selva Vetere. La succursale, fortemente voluta dai residenti della contrada spesso in difficoltà per motivi di distanza a frequentare le attività della struttura in Piazza IV Novembre, prenderà forma nella ex scuola elementare, al civico 2392 di via Sant’Anastasia. Come consentito dal regolamento approvato in Consiglio comunale, che prevede la possibilità di aprire sedi distaccate, l’amministrazione, di concerto con i vertici del centro anziani e i residenti, ha ritenuto opportuno offrire un servizio agli anziani della popolosa frazione.

«Da tempo – spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino – i pensionati della contrada hanno espresso difficoltà nel raggiungere la sede principale perché non automuniti o perché senza patente. Dovendo chiedere sempre aiuto a familiari e conoscenti il risultato naturale era stato quello di una scarsa partecipazione al centro con effetti negativi sulla socialità. Abbiamo così accolto favorevolmente la proposta di aprire una sede distaccata che, ci auguriamo, possa far bene allo spirito, all’umore e al benessere psicofisico di tanti anziani della contrada». L’apertura di una sede distaccata è stata sostenuta anche dal delegato alle politiche della Terza Età Arcangelo Peppe e da molti anziani che finalmente avranno un luogo in cui trascorrere insieme pomeriggi e serate.

Il taglio del nastro è in programma sabato 5 novembre alle ore 17:00.

Responsabile e punto di riferimento del centro sarà il signor Antonio Ruocco (389-0312310).