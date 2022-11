LATINA – Domenica era la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. La Garante dell’Infanzia Monica Sansoni non ha potuto partecipare personalmente alle celebrazioni essendo stata coinvolta in un incidente che la costringerà a casa per qualche tempo, ma è presente in modo diverso: “Quello che ci preme sono quei diritti che non vengono garantiti a tutti – spiega – lavoriamo in questo senso da tempo e continueremo a farlo sempre”.

