Gli studenti scendono in piazza: “Chiediamo una scuola a nostra misura”

LATINA – Anche gli studenti pontini scenderanno in piazza questa mattina per aderire alla manifestazione nazionale delle associazioni studentesche. A Latina è in programma un corteo organizzato dalla base territoriale della Rete degli Studenti Medi con gli istituti scolastici secondari della provincia. L’appuntamento è alle 9 in piazza del Popolo, in contemporanea con decine di altre manifestazioni previste in tante città italiane. Gli studenti solleciteranno le istituzioni su diversi argomenti tra cui edilizia scolastica, alla carriera alias, aule studio e laboratori, l’istituzione di un osservatorio regionale che includa i ragazzi nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

