Hiv, epatite C e sifilide, al Goretti test rapidi e senza prelievo

LATINA – Ha preso il via al Goretti la Testing Week che precede la Giornata mondiale per la lotta all’Aids e propone test gratuiti e anonimi per chiunque voglia fare prevenzione e controllarsi in relazione a tre malattie sessualmente trasmissibili: Hiv, sifilide ed epatite C. Anche quest’anno infatti la Asl di Latina, in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, l’Associazione Sei come sei/Arcigay, il Conservatorio e il museo MADXI, aderisce attivamente alle iniziative europee per contrastare la diffusione della malattia.

“L’infezione da HIV e la malattia da AIDS rappresentano campi in cui la Medicina ha raggiunto i traguardi più soddisfacenti negli anni, permettendo la cronicizzazione della condizione di sieropositività, un tempo pressoché inesorabilmente mortale, verso una normalizzazione dell’aspettativa di vita – spiega la direttrice della Uoc di Malattie Infettive del Goretti, la professoressa Miriam Lichtner – Ciò però non consente di abbassare la guardia sullo stigma, paura e disinformazione sull’HIV: la prevenzione, la diagnosi tempestiva e una efficace campagna di comunicazione al cittadino restano, pertanto, i cardini delle strategie per il contrasto alla malattia”.

Ed ecco allora la necessità di iniziative di prevenzione come quella già in corso e che proseguirà a Latina fino al 1 dicembre per effettuare test in maniera semplice: senza prelievo venoso, con pungidito, senza digiuno, con risposta in 15 minuti (tre test in uno) e senza prescrizione del medico.

Il calendario prevede l’accesso all’Ambulatorio di Malattie Infettive dell’Ospedale S.M. Goretti nei seguenti orari:

Giovedì 24: ore 10:00 – 14:00

Venerdì 25: ore 10.00 – 16.00

Lunedì 28: ore 10:00 – 16:00

Martedì 29: ore 10:00 – 16:00

o presso il CHECKPOINT di via Legnano 83 a Latina nei seguenti orari:

Sabato 26: ore 15:30 – 17:30

Mercoledì 30: ore 18:30 – 20:30

Sarà, inoltre possibile, nelle stesse sedi, ricevere un counseling sulle malattie sessualmente trasmesse con medici esperti.

Info e prenotazioni al sito: https://www.latinacheckpoint.it

Giovedi 1 dicembre invece dalle 17 alle 21, presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina, in Via Ezio 32, saranno affrontati, con l’aiuto di esperti infettivologi, virologi, attivisti i principali temi connessi alla malattia : stigma, diagnosi, terapia, prevenzione, gravidanza, integrazione attraverso la rappresentazione narrativa di storie di vita vissuta. Verranno, inoltre, presentati i dati nazionali e della città di Latina anno 2022 relativi ai nuovi casi HIV. Durante l’evento sarà allestito, inoltre, un checkpoint mobile per effettuare test rapidi HIV sifilide HCV, gratuiti e in anonimato. Una manifestazione completata da performance musicali e mostre d’arte, con la partecipazione degli artisti di Lab Music Factory e del Conservatorio Respighi.