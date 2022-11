Il Pd regionale dice sì alla candidatura di D’Amato alla Presidenza del Lazio

LATINA – Alessio D’Amato è il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il Pd. Lo ha deciso la Direzione regionale del partito che si è riunita martedì pomeriggio, con l’unanimità non raggiunta per un soffio. Quarantanove dei cinquanta membri, voto contrario quello di Marco Miccoli, hanno approvato la relazione del Segretario Bruno Astorre che proponeva il nome dell’assessore regionale alla Salute che solo pochi giorni fa, al teatro Brancaccio, aveva parlato molto chiaramente dei suoi progetti durante l’incontro dal titolo “Si può fare” con tanto di canzone di accompagnamento.

Nel comunicato diffuso al termine della Direzione regionale però non si esclude la possibilità delle primarie per valutare anche «candidature provenienti da altre forze politiche». Il compito dell’assessore regionale alla sanità sarà quello di saper aggregare «la più ampia coalizione possibile».