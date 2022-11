Incendio all’Hotel de La Ville di Latina, sul posto i vigili del fuoco

LATINA – Un incendio è divampato questa mattina all’interno dell’ex Hotel De La Ville, la struttura ricettiva chiusa da tempo che si trova di fronte ai nuovi ambulatori dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, in Via Lucia Scaravelli. Il fumo ha allarmato i residenti che hanno chiamato il Nue 112.

Secondo le prime informazioni, nel tempo, alcune vecchie stanze d’albergo, sono divenute rifugio per persone in emergenza abitativa e questa mattina, a causa di un corto circuito dal quadro elettrico si sono sprigionate le fiamme. Il fumo prodotto dal rogo si sarebbe poi incanalato nel tunnel che collega i due corpi dell’ hotel, raggiungendo le vecchie cucine chiuse dove non ha trovato sfogo. Nell’edificio sono entrati i vigili del fuoco del comando provinciale di Latina intervenuti con due mezzi e hanno domato rapidamente il rogo.

Da quanto ricostruito, visto che le utenze sono staccate da tempo, per avere energia elettrica gli abitanti dell’immobile hanno realizzato un allaccio abusivo con le conseguenze che si sono viste. Un giovane che si trovava all’interno è stato accompagnato in ospedale per controlli.

Dopo la messa in sicurezza dei locali è stata effettuata una ricognizione dei locali. Sul posto sono arrivati anche i proprietari dell’immobile e i tecnici dell’Enel.