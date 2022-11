Incontri con gli autori Lab DFG, oggi a Terracina la presentazione di “Ben Detto” di Alexa Pantanella

TERRACINA – Nuovo incontro con gli autori della Lab DFG. Presentazione di Ben Detto, di Alexa Pantanella, domani alle 18.30 presso il ristorante Futura a Terracina, in via Fratelli Rosselli 33. Ben Detto è un’analisi approfondita del linguaggio, di come può influenzare chi ci ascolta in base al mondo in cui viene utilizzato. L’autrice, come riporta in copertina, definisce il suo libro “Un’immersione nel modo in cui usiamo il linguaggio e una guida su come renderlo più consapevole e rispettoso”.

IL LIBRO – Quanto siamo realmente consapevoli di come utilizziamo il linguaggio nel nostro quotidiano? E se con le nostre parole, domande, complimenti, battute, facessimo sentire le persone intorno a noi meno ascoltate, rispettate, incluse, di quanto immaginiamo? Ben detto vuole favorire una sorta di “risveglio” nel modo in cui utilizziamo il linguaggio, nelle tante attività che svolgiamo nel quotidiano: riunioni o scambi di lavoro, conversazioni informali, battute amicali, etc. Ricerche, articoli e letteratura, si alternano a decine di esempi reali – riportati dalle persone stesse in occasione d’incontri formativi e workshop – che l’autrice ha raccolto e analizzato durante il continuativo lavoro che porta avanti sul campo. L’obiettivo è mostrare, in modo fattuale e concreto, gli effetti che un linguaggio poco consapevole può produrre, sottolineando i benefici, anche immediati, che un uso più inclusivo del linguaggio può portare. Non solo verso chi lo riceve, ma anche per chi lo utilizza. Le situazioni e i temi trattati sono diversi. Si parte dal linguaggio riferito all’età, per poi affrontare casistiche reali legate alla disabilità, al genere, all’identità di genere e all’interculturalità. Si chiude con qualche consiglio su come tenersi in allenamento, così da evitare di abbassare la guardia sul proprio linguaggio.

ASCOLTA L’AUTRICE

Biografia

Alexa Pantanella (i suoi pronomi sono: lei, she)

Esperta di linguaggi inclusivi e Fondatrice di D&I Speaking©

TedX Speaker

“Chiamarmi Alexa mi ha fatto capire, fin dalla prima infanzia, cosa significhi sentirsi diversa, semplicemente per una parola che suona un pò strana.Da lì, l’interesse e l’attenzione per espressioni e parole.”

Da sempre appassionata di linguaggio, studia Scienze della Comunicazione e inizia un appassionante percorso in importanti agenzie creative, in Italia e all’estero, dove vive 8 anni.

Tornata in Italia, ha l’opportunità di lavorare in una grande azienda multinazionale, come Responsabile Comunicazione e Media.

In quel periodo, incontra le tematiche e le iniziative dedicate all’Inclusione, Equità e Diversità, e scopre che i colpi di fulmine sono possibili anche in ambito professionale. Si appassiona

all’idea di poter utilizzare le competenze professionali acquisite nell’ambito della comunicazione, a favore della costruzione di ambienti di lavoro e di relazioni interpersonali più rispettose e paritarie.

Nel 2018 fonda Diversity & Inclusion Speaking©, finalizzata a promuovere il ruolo del linguaggio come strumento d’Inclusione, attraverso programmi di formazione, iniziative di comunicazione e progetti di ricerca, che si svolgono in Italia e all’estero.

Da quel momento, continua a incontrare e dialogare con gruppi e persone, in occasione dei tanti seminari, workshop, talk e discussioni.