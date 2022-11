Jazz al Circolo Cittadino di Latina con i Montreal JazzLab

LATINA – Domenica 6 novembre alle 21, torna al Circolo Cittadino di Latina la 23^ stagione del Latina Jazz Club Luciano Marinelli. L’appuntamento è con “MONTREAL JAZZLAB”, formazione internazionale che arriva direttamente dal Canada, composta da Claire Devlin al sax soprano e tenore, Jacques Kuba Seguin alla tromba, Felix Stussi al pianoforte, Alain Bedard al contrabbasso e Michel Lambert alla batteria.

La Jazzlab Orchestra, o più precisamente l’ottetto fondato dal contrabbassista del Quebec Alain Bédard, creatore anche della prolifica etichetta jazz Effendi Records, presenterà una nuova perla sulla sua collana, “LOGUSLABUSMUZIKUS”.

“Come indica il nome, la Jazzlab Orchestra è un ensemble sperimentale, che non si accontenta di coprire standard o di mettere in fila composizioni brillanti. Il jazz che ne scaturisce è decisamente sofisticato e moderno. Dalla parte bella alle improvvisazioni all’interno di un quadro la cui scrittura è sempre di alta qualità. La melodia non è mai assente – dicono dal Club Marinelli – Ascoltando la loro musica, emergono la coesione, la connivenza tra i musicisti, l’esperienza acquisita durante i precedenti progetti, il rispetto reciproco e il piacere di suonare insieme”.

Per info e prenotazioni: . / 338.7961980

Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera dello spettacolo, dalle 19.00 in poi.