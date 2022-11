La Top Volley Cisterna a Modena nel tempio della pallavolo

CISTERNA – La Top Volley Cisterna torna in campo in trasferta per la sesta giornata del campionato italiano di Superlega Credem Banca contro Valsa Group Modena. In classifica Cisterna è attualmente seconda con 10 punti nonostante lo stop casalingo subito da Siena nell’ultimo incontro giocato. La Valsa Group Modena insegue a 5 punti occupando l’undicesima posizione in classifica. Domenica 6 novembre alle 15.30, al Pala Panini di Modena, tempio della pallavolo mondiale, i pontini giocheranno il match valido per la sesta giornata d’andata. La partita verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 15.30.

“Credo che la trasferta di Modena nasconda diverse insidie – ha commentato Fabio Soli, coach Top Volley Cisterna – Innanzitutto noi veniamo da una sconfitta e non è stato facile metabolizzarla. I ragazzi questa settimana si sono messi a disposizione impegnandosi molto su quelli che erano gli obiettivi sui quali lavorare per poterci presentare alla partita di domenica con più convinzione possibile. Affrontiamo una squadra che ha dei valori sui suoi singoli nettamente superiore rispetto a quella che è la sua situazione attuale di classifica. Affrontiamo Modena davanti al pubblico più capace di tutti nello spingere la propria squadra ad ottenere un risultato positivo. Per noi è una trasferta delicata, un bel banco di prova, quindi una sfida che vogliamo affrontare con grande umiltà e al contempo con grande determinazione. Questo è quanto abbiamo condiviso questa settimana e quello sul quale abbiamo lavorato, per arrivare al match con la convinzione di poter andare al Pala Panini e dare fastidio a una grande squadra”.

L’incontro tra la Valsa Group Modena e la Top Volley Cisterna sarà arbitrato dalla coppia Goitre Mauro e Cerra Alessandro, terzo arbitro Venturi Giuliano, al video check Lambertini Alessio. La partita sarà trasmessa in diretta integrale sulla piattaforma volleyballworld.tv e in radio nella provincia di Latina in FM sui 97.3 di Radio Antenne Erreci raggiungibile anche in streaming sul sito radioantenne.it o tramite l’app downloadabile gratuitamente dagli store Apple e Android.

PRECEDENTI: 44 (11 successi Top Volley Cisterna, 33 successi Valsa Group Modena)

EX:

Denys Kaliberda a Modena nella stagione 2019/2020 (Top Volley Cisterna);

Michele Baranowiz a Modena nella stagione 2012/2013 (Top Volley Cisterna);

Michael Zanni a Modena nella stagione 2016/2017 (Top Volley Cisterna);

Tommaso Rinaldi a Cisterna nel campionato 2021/2022 (Valsa Group Modena);

Elia Bossi a Cisterna nel campionato 2021/2022 (Valsa Group Modena);

Tobias Krick a Cisterna dal 2020 al 2022 (Valsa Group Modena).