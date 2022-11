Lancio di pietre contro il pullman dei tifosi del Latina, cinque arresti

LATINA – Cinque tifosi della Turris sono stati arrestati in due diverse circostanze ieri al termine del match che ha visto la squadra di Torre del Greco affrontare i nerazzurri dell’incontro del campionato di calcio di serie C.

Tre di loro sono stati sorpresi e bloccati mentre con il volto travisato e armati di oggetti contundenti appostati attendevano il passaggio del pullman dei tifosi del Latina Calcio 1932. Poi, sull’autostrada, gli operatori della Mobile che scortavano il mezzo dei tifosi pontini, giunti all’altezza dell’uscita «Ponticelli-Barra», hanno notato un altro gruppo di tifosi della Turris che hanno cominciato a lanciare oggetti contro il pullman dei tifosi ospiti.

Gli arrestati sono due 25enni con precedenti di polizia ed un 21enne accusati di possesso di mazze in occasione di manifestazioni sportive mentre un 42enne con precedenti di polizia e

un 24enne sono stati arrestati per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive.