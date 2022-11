Latina, 17enne denunciato per aver aggredito l’ex fidanzatina

LATINA – Una settimana fa la Squadra Volante è intervenuta in via Cervone dopo la segnalazione di un ragazzo armato di coltello. Arrivati sul posto gli agenti hanno notato un giovane che tentava di trattenere un’altra persona. Secondo le primissime informazioni gli agenti hanno appurato che il 17enne si era avvicinato minacciosamente a una ragazza, minore anch’essa, brandendo un coltello a serramanico. E’ stato subito bloccato dall’uomo, padre della minore. In Questura la ragazza ha denunciato il suo aggressore, dipingendo un quadro di gravi vessazioni e umiliazioni subite. Con il 17enne aveva avuto una relazione sentimentale, finita proprio per i suoi comportamenti che tuttavia sono proseguiti, aggravandosi di frequenza e intensità, anche dopo la decisione di troncare il rapporto. La giovane ha raccontato di essere stata in più occasioni aggredita verbalmente e fisicamente, fino a dover ricorrere alle cure del pronto soccorso, riportando una prognosi di 4 giorni a seguito dell’ennesima aggressione culminata con strattonamenti e spintoni che la mandavano a sbattere violentemente contro un muro. Il GIP del Tribunale per i Minorenni di Roma ha emesso misura impositiva delle prescrizioni.