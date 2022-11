LATINA – Mario Donato Tortorelli è stato nominato commissario provinciale dell’Udc di Latina. E’ stato il segretario nazionale del partito, Lorenzo Cesa, questa mattina, presso la sede nazionale a Roma a procedere all’investitura. Cesa ha annunciato che i primi di dicembre sarà in visita a Latina per incontrare gli amici del partito in vista delle prossime Elezioni Regionali e delle Amministrative.