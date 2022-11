Mare Lago delle Terre Pontine, partito il contdown

LATINA – È partito il countdown della sesta edizione della Mare Lago delle Terre Pontine – “Memorial Francesco Torrente” organizzata dalla Fitness Montello Running. La corsa podistica è pronta ad andare in scena domenica 6 novembre 2022 con ritrovo a Latina presso Capo Portiere e partenza alle ore 9.30. La gara sarà realizzata grazie al contributo della Regione Lazio, sotto l’egida FIDAL ed il patrocinio Comune di Latina e del Parco Nazionale del Circeo. L’evento si colloca come tappa numero 17 del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

Saranno tre le distanze di gara alla quale sarà possibile prendere parte: la 32 km, la mezza maratona omologata Fidal 21,097 km e la 10,2 km. Il percorso sarà prettamente pianeggiante con tratti di sterrato nella lunga distanza e si snoderà dal lungomare di Latina al lago di Fogliano. Un panorama naturale davvero suggestivo per i runners che si accingeranno a competere. Per la 32 km ci saranno circa 5 km di sterrato battuto all’interno della bellissima Villa Fogliano.

Sono già tantissimi gli atleti in gara, con la presenza di ben 120 differenti società provenienti da tutto il Lazio ed anche oltre regione.

“La Mare Lago delle Terre Pontine rappresenta per noi un grande impegno che da ben sei edizioni siamo fieri di portare a compimento – commenta il presidente della Fitness Montello Sergio Zonzin – Ogni anno abbiamo cercato di apportare migliorie alla corsa, come per la distanza 21,097 km che adesso vanta l’omologazione Fidal ed inoltre abbiamo lavorato sui percorsi 32 e 10,2 km, studiati per offrire i migliori tracciati nei nostri territori. Devo dire che siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla fiducia che tanti runners hanno riposto in noi in termini di iscrizioni, specialmente in un periodo come questo dove il trend delle corse podistiche ha subito un brusco calo. Ringrazio in anticipo le centoventi differenti società che prenderanno parte all’evento con i loro atleti, dimostrazione di attaccamento verso la nostra gara”.

Per favorire la partecipazione di atleti fuori regione è attiva la convezione alberghiera con l’Hotel Tirreno di Latina per coloro che con l’occasione di prendere parte alla corsa podistica, si tratterranno in zona. Il ritiro dei pettorali potrà avvenire sabato 5 novembre dalle ore 14 alle ore 19 presso l’hotel Tirreno e domenica 6 novembre dalle 07 alle 09 presso l’area di partenza della competizione a Capoportiere. Sul posto ci sarà personale preposto a fornire indicazioni sui parcheggi auto nelle aree messe a disposizione dall’Hotel Tirreno, in via Lungomare.

Tutti gli atleti che taglieranno il traguardo saranno omaggiati della medaglia finisher, un regalo ai nostri territori, raffigurante il Porto Canale di Rio Martino e sullo sfondo il Monte Circeo.

Appuntamento di ritrovo dunque, al Lido di Latina in località Capoportiere alle ore 7.30. Dopo lo start, sarà previsto un ristoro idrico e dal 15° km sali minerali e solidi. All’arrivo pasta party per tutti.

Per maggiori informazioni visitare il sito marelagodelleterrepontine.it o visitare i canali Facebook ed Instagram dell’evento.