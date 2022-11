“Mi piaci così come sei”, la mostra su Al Karama in Via Cattaneo

LATINA – E’ stata inaugurata ed è visitabile fino all’8 dicembre in Via Cattaneo a Latina la mostra fotografica “Mi piaci così come sei” di Alessia Di Summa, a cura di Fabio D’Achille, una serie di immagini che raccontano l’incontro tra l’autrice degli scatti e i bambini e le bambine di Al Karama. “Alessia – spiega D’Achille – non vuole essere considerata un’artista e nemmeno forse una fotografa. Ci siamo accordati per definirla “dispensatrice” di immagini. In verità i suoi scatti mi hanno conquistato qualche settimana fa quando li ha ripubblicati sui social così le ho proposto di realizzare questa esposizione”.

Un reportage nel campo Rom Al Karama a Borgo Montello con fotografie scattate oltre 10 anni fa quando con la sua amica Martina (Nasato), Alessia Summa aveva deciso di intraprendere una ricerca socio-culturale. «Una realtà così vicina eppure incredibilmente lontana quella del campo Rom di “Al Karama”, quasi un mondo a parte, lontano dagli occhi della città, confinato dietro i rifiuti della discarica di Borgo Montello. Quando sono entrata per la prima volta al campo, l’intenzione era quella di raccontare attraverso le immagini l’intensità delle loro vite, in realtà poi, sono stati loro a “catturare” me», ha detto l’autrice.

«La volontà di non lasciare che i ricordi sbiadiscano le parole amiche – aggiunge Martina Nasato – ecco come è nata l’idea di un diario della mia esperienza come animatrice volontaria al campo rom “Al Karama”. Un’idea che tenta di dare voce a una realtà segregata e ignorata, in particolare a questi bambini che continuano a saper sorridere nonostante tutto. Il diario racconta, in ordine sparso, episodi, pensieri e ricordi del campo. Qui troverete alcuni brani selezionati».

Le foto si trovano nello spazio espositivo LBC Movimento Latina Bene Comune.