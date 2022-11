Primi giorni di lavoro a Latina per il nuovo questore Raffaele Gargiulo

LATINA – E’ arrivato a Latina il nuovo questore Raffaele Gargiulo, 59 anni, ex maratoneta, che nel suo primo giro di conoscenze, dopo aver incontrato i dirigenti degli uffici di Corso della Repubblica, ha fatto visita al Prefetto Maurizio Falco. Le visite istituzionali proseguiranno come di rito nei prossimi giorni, ma intanto comincia l’ attività sul campo alla guida della Questura in un territorio complesso e poco conosciuto, tranne che per studio, e per una brevissima visita per lavoro qualche anno fa.

“Un incarico impegnativo e gratificante che affronto con entusiasmo, consapevole di avere un’ottima squadra e che i cittadini si aspettano molto da chi come noi è tenuto a garantire la sicurezza”, ha detto incontrando per la prima volta i media nella sala stampa della Questura di Latina.

Campano di origine, originario di Castellamare di Stabia, è una coincidenza che arrivi a Latina proprio quando la squadra della sua città si prepara a giocare, domenica 20 novembre, contro i nerazzurri, ora diretti concorrenti, ospite allo stadio Francioni. Era successo lo stesso quando aveva preso il suo primo incarico da questore a Vibo Valentia e un rigore a favore dei campani arrivato sul finale aveva deciso le sorti del match tra Vibonese e Juve Stabia. “Mi dovetti giustificare – sorride – e chissà forse domenica farò un salto allo stadio”. La coincidenza calcistica è solo un buono spunto per una battuta, infatti Gargiulo – lo racconta lui – vive da molti anni lontano da Castellamare, trasferito da ragazzo a Massa Carrara dove è rimasto sempre e dove ha la famiglia (senza aver mai preso l’accento locale e continuando a tifare Napoli) .

A Latina arriva per il suo secondo incarico da questore: “Ho avuto la fortuna di fare per due anni il questore a Vibo Valentia, realtà molto impegnativa, ritengo diversa da questa. Un’esperienza formativa che sono contento di aver vissuto. Lì abbiamo lavorato praticamente sempre con la Dda di Catanzaro diretta dal procuratore Gratteri, qui a breve incontrerò il procuratore Capo di Latina, poi quello di Cassino, quindi stabiliremo un contatto anche con la Dda di Roma. L’obiettivo, lo ripeto, è quello di garantire nella migliore maniera possibile il prodotto che noi siamo tenuti a offrire ai cittadini che è quello della sicurezza”.

CHI E’ – Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli. Dopo aver superato il concorso da Commissario della Polizia di Stato, ha lavorato per circa dieci anni presso la Questura di Napoli, dirigendo, tra l’altro, i Commissariati Distaccati di P.S. di Capri e di Pompei. Successivamente è stato chiamato a dirigere le Digos delle Questure di Massa Carrara, Lucca, Trento e Pisa.

Nel 2010 è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e designato alla Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, per poi dirigere, in seguito, i Commissariati Distaccati di P.S. di Carrara – dal 2013 al 2015 – e di Viareggio – dal 2015 al 2017.

Dal 2017 al 2020 ha assunto le funzioni di Vicario alla Questura di Modena.

Nel 2020 è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato ed assegnato all’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Nell’ottobre 2020 è stato nominato Questore della provincia di Vibo Valentia e dalla data odierna assume l’incarico di Questore della provincia di Latina.