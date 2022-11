Reddito di cittadinanza percepito indebitamente, denunciate 4 straniere a Sezze

SEZZE – Quattro straniere residenti a Sezze, di età compresa fra i 54 e i 32 anni, sono state denunciate dai carabinieri della stazione locale per indebita percezione del reddito di cittadinanza. I militari, in collaborazione con il personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Latina, hanno scoperto che le donne avevano fornito false dichiarazioni relative alla residenza in Italia da 10 anni. Le verifiche sono state effettuate incrociando vari dati documentali e acquisendo informazioni attraverso specifici servizi di controllo. Per tutte e quattro è scattata l’interruzione dell’elargizione del beneficio: dovranno restituire all’Inps una somma complessiva di 29mila488 euro.