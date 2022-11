Sabato 19 open day vaccinale per gli adolescenti alla Asl di Latina

LATINA – Sabato 19 novembre 2022 la Asl di Latina ha organizzato un OPEN DAY dedicato al recupero delle vaccinazioni HPV e Meningococco B negli adolescenti. L’iniziativa riservata a ragazze e ragazzi dai 12 ai 15 anni non ancora vaccinati (nati nel 2007, 2008, 2009 e 2010) permette di accedere senza necessità di prenotazione (fino ad esaurimento disponibilità) alle vaccinazioni gratuite contro il Papilloma virus e contro il Meningococco B.

L’emergenza Covid ha avuto un impatto negativo sulle vaccinazioni raccomandate nella fascia adolescenziale, in particolare quelle contro il papillomavirus e quella contro il meningococco B, che già avevano fatto registrare un calo negli anni precedenti a causa delle concentrazioni sulle vaccinazioni rese obbligatorie dalla legge del 2017. Ulteriore fattore, non trascurabile, di tale deflessione è rappresentato dalla perplessità da parte delle famiglie, a sottoporre i propri figli ai nuovi programmi vaccinali che prevedono l’offerta del vaccino HPV per i maschi (che precedentemente erano stati esclusi) e del vaccino contro la meningite B per gli adolescenti.

Tali vaccini, sicuri ed efficaci, rappresentano invece, un’arma fondamentale per la prevenzione di temibili patologie HPV correlate (tumori e alcune infezioni sessualmente trasmesse) e di una delle forme di meningite, sierotipo B.

L’Azienda al fine di sottolineare l’importanza di tale vaccinazione e indurre la popolazione target ad aderire al programma ha realizzato il primo “Open Day” gratuito contro il Papilloma virus e contro il Meningococco B, nella giornata di sabato 19 novembre dalle ore 8.30 alle 13.00, presso i seguenti centri di vaccinazione età evolutiva:

– APRILIA (Distretto1) – Via Giustiniano snc Tel. 06/928634059

– LATINA (Distretto2) – Piazzale Carturan 7 Tel. 0773/6553009

– PRIVERNO (Distretto3) – Via Torretta Rocchigiana Tel. 0773/910831

– TERRACINA (DIstretto4) – Via Firenze (c/o P.O Fiorini) Tel. 0773/708805

– GAETA (Distretto5) – Salita Cappuccini (c/o P.O. Monsignor Di Liegro stanza 4R e 3R) Tel. 0771/779484