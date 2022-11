Top volley Cisterna sconfitta a Modena 3-0

MODENA – Finisce 3-0 l’incontro tra Valsa Group Modena e Top volley Cisterna. Nel tempio della pallavolo i pontini ci provano con tutte le forze, ma la squadra emiliana è troppo forte e determinata e non lascia spazio ai tentativi dei ragazzi di coach Fabio Soli che tornano a casa senza punti per la classifica al termine della sesta giornata di andata.

IL MATCH – Partono forte i padroni di casa che mettono subito una buona ipoteca sul vantaggio andando avanti con Lagumdzija, 8-4. Cisterna in grande difficoltà nell’inizio di partita, Soli chiama il secondo time out, 11-5. Gutierrez murato, Modena massimo vantaggio con più nove, 17-8. Tommaso Rinaldi trova spesso impreparata la difesa di Cisterna e ne approfitta per mettere a terra le palle servite da Bruno, 23-14. Chiude Ngapeth, 25-15. Secondo set più equilibrato, le due squadre giocano punto a punto e Cisterna è più ordinata trovando punti importanti con Dirlic, 8-7. Sedlacek trova la parità piegando il muro avversario, 11-11. Baranowicz serve Dirlic che mette a terra il primo vantaggio della partita per i pontini, 13-14. Modena torna in vantaggio con Stankovic, Cisterna rimane attaccata agli avversari grazie a Bayram, 17-16. Zingel mura Lagumdzija, 20-19. Modena chiude anche il secondo set dominato nella parte finale, chiude di nuovo Lagumdzija, 25-19. Come nel secondo parziale inizio equilibrato anche nel terzo set, 5-5. Tommaso Rinaldi si riprende il vantaggio variando i colpi in attacco, 8-6. Dirlic, in parallela ritardato, Rossini in ritardo, 10-9. Bossi gira il colpo verso posto uno, ma è troppo macchinoso, palla fuori, 10-10.Modena si riporta avanti con Stankovic cercato con successo da Bruno, 16-15. Ace di Dirlic per il nuovo pareggio, 16-16. Vantaggio per Cisterna con l’ace di Sedlacek, 17-18. Ace di Ngapeth per il nuovo vantaggio di Modena, 19-18. Muro di Rinaldi su Bayram, che frena la reazione dei laziali, 22-20. Triplo ace di Lagumdzija, 25-20.

IL TABELLINO

Valsa Group Modena – Top Volley Cisterna: 3-0 (25-15; 25-19; 25-20)

Valsa Group Modena: Bruno 2, Marechal (ne), Gollini (L), Sanguinetti (ne), Stankovic 8, Ngapeth 12, Sala 1, Krick, Lagumdzija 26, Bossi 4, Salsi (ne), Rossini (L), Malavasi (ne), Rinaldi 9. All.: Giani.

Top Volley Cisterna: Zingel 3, Martinez (ne), Catania (L), Sedlacek 7, Zanni (ne), Mattei (ne), Dirlic 12, Rossi 5, Staforini, Baranowicz 1, Bayram 5, Gutierrez 1. All.: Soli.

ARBITRI: Goitre Mauro, Cerra Alessandro

DURATA SET: 23’, 26’, 25’. Tot: 1 ora e 14 minuti.

Note: Valsa Group Modena: ace 8, err.batt. 18, ric.prf. 24%, att. 61%, muri 8.

Top Volley Cisterna: ace 2, err.batt. 9, ric.prf. 23%, att. 41%, muri 3.

MVP: Adis Lagumdzija

Spettatori: 3057