Ventenne di Formia arrestato con 170 grammi di droga

FORMIA – Un ragazzo di 20 anni di Formia è stato arrestato dopo essere stato fermato ad un controllo stradale e sorpreso con 23 dosi di cocaina che gli avrebbero fruttato circa 1.000 euro. In macchina anche una piccola quantità di hashish. Sono state le Fiamme Gialle a decidere di perquisire l’abitazione del giovane dove è stata trovata una piantina di marijuana e circa 170 grammi di stupefacenti di vario genere tra cui cocaina, hashish e marijuana, un bilancino di precisione, per l’attività di confezionamento. La droga era stata nascosta in un recipiente, già pronta per essere

spacciata. Per il ventenne autorità giudiziaria di Cassino ha disposto la misura restrittiva degli arresti domiciliari.

Nella stessa serata, i Finanzieri avevano già provveduto a segnalare alla Prefettura di Latina un altro giovanissimo trovato in possesso, all’atto del controllo di polizia, di modiche quantità di hashish.