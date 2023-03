A Sabaudia la giunta itinerante incontra Mezzomonte e Molella

SABAUDIA – Terzo appuntamento a Sabaudia con la Giunta itinerante. Questa sera, nella chiesa di Mezzomonte l’Amministrazione Mosca incontra i cittadini per affrontare i problemi della zona e trovare soluzioni. L’incontro è aperto a tutti i cittadini, in particolare agli abitanti nelle zone di Mezzomonte e Molella a partire dalle ore 21.

La prima “tappa” dell’iniziativa si era tenuta a Sant’Isidoro, mentre la seconda nella scuola di San Donato. “Nelle prossime settimane verranno fissate altre date con l’obiettivo di raggiungere i cittadini in tutto il territorio comunale”, assicurano dal Comune.