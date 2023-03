Al Francioni il Latina cerca l’impresa contro Crotone

LATINA – Domani alle 14,30 al Francioni il Latina cercherà l’impresa contro il Crotone secondo della classe per tentare di restare agganciato al treno playoff. Mister Di Donato avrà a disposizione l’intero organico, fatta eccezione per il malandato Cortinovis. Sarà regolarmente al suo posto nelle retrovie Bernardo Calabrese, baby difensore andato a segno domenica scorsa per la prima volta in assoluto tra i professionisti.

Ascoltiamo le sue impressioni sul match di domani al microfono di Domenico Ippoliti