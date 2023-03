Amministrative a Latina, faccia a faccia Celentano-Muzio

LATINA – Matilde Celentano, candidata sindaco del centrodestra, ha incontrato Annalisa Muzio di Fare Latina. “Un confronto costruttivo per dare respiro ad una proposta politica che metta al centro dell’azione il rilancio della città. Un confronto aperto in cui ciascuno ha portato il suo contributo per definire un percorso comune. Su molti punti c’è stata ampia convergenza e questa azione è una prima fase per definire un quadro programmatico comune”, dicono le due esponenti politiche.

Al termine dell’incontro è emerso che Annalisa Muzio, ha illustrato le idee su cui Fare Latina ha lavorato in questi anni e la Celentano ha spiegato i progetti che verranno sottoposti alla attenzione della coalizione. “Si sono trovate, in questo confronto, ampie convergenze e forti sintonie. In particolare si è discusso di cultura, turismo, sviluppo dell’imprenditoria, di urbanistica e dello sport”. Convergenze costruttive – riferisce Celentano – anche per le politiche di implementazione dell’università, e per la valorizzazione dei borghi intesi come “piccole città ciascuna con una sua identità”. Tra le convergenze, alcune iniziative targate Fare Latina, come “Ciclo Borghi” e il “Palio dei Borghi”.

Celentano giudica anche “interessate la partecipazione del comune di Latina come capofila della cabina di regia provinciale dei comuni costieri”, iniziativa proposta da Muzio in Provincia, e terreno comune è “lo sport inclusivo con il progetto del “Polo dei Valori” che prevede la realizzazione, in spazi comunali già individuati e disponibili, di una struttura da destinare a tutte le associazioni sportive che organizzano attività per bambini e ragazzi disabili”. Punto di accordo trovato anche sulla necessità di istituire, in comune, una consulta della disabilità e di portare a termine l’iter per il disability manager, una figura che si occupi di programmare tutte le azioni da mettere in campo per chi ha disabilità di vario genere.

Nell’incontro – si legge in una nota dell’ufficio stampa di Celentano – si è parlato anche di “Latina sport city”, in collegamento con il progetto della Fondazione Sport City e Sport Italia e su cui Annalisa Muzio, da presidente dell’osservatorio per lo sport e il turismo sportivo, ha già lavorato lo scorso anno con un protocollo d’intesa con la Fondazione Sport City per la realizzazione di una serie di eventi sportivi da organizzare in città, e in tutta la provincia come comune capofila, e per sviluppare la cultura e la pratica sportiva per tutti. Convergenze anche sula istituzione

di un Museo dello sport per valorizzare la tradizione e la cultura sportiva della città.

“Siamo soddisfatti di questo incontro – sottolinea Annalisa Muzio – che è stato solo il primo di una serie già programmati con il candidato sindaco Matilde Celentano, che ringrazio per la sua attenzione alle nostre proposte a cui teniamo particolarmente perché riteniamo che siano utili e condivisibili per rilanciare, finalmente, la nostra citta, una convergenza di intenti che è la premessa di una nostra condivisione del progetto di governo messo in campo”.

“Ci siamo confrontate – ha commentato a conclusione dell’incontro Matilde Celentano – con la passione e l’amore per Latina che ci accomuna registrando medesime sensibilità e convergenza su progetti di crescita in cui ciascuna delle parti può dare un grande contributo, Fare Latina è un patrimonio politico per la crescita della comunità e insieme possiamo dare risposte importanti ai cittadini di Latina e alla sua economia e cultura”.