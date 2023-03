Amministrative a Latina, Muzio: “Pronti a dare il nostro contributo al governo della città”

LATINA – Programmazione a breve, medio e lungo termine, coraggio di prendere decisioni necessarie e pragmatismo nell’affrontare le tante problematiche che, chi sarà il prossimo sindaco di Latina, si troverà a dovere risolvere. Questa la posizione di Annalisa Muzio, leader del movimento Fare Latina, sulle prossime elezioni comunali.

“Dal bilancio alla gestione di strade e verde pubblico, passando per la riqualificazione di alcune zone della città – spiega Annalisa Muzio – il prossimo sindaco troverà una situazione difficile con conti da mettere in ordine, fondi che scarseggiano e numerose difficoltà che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti in una città che sta vivendo, credo, i suoi anni più bui. Guardiamo con relativo interesse ai movimenti e agli accordi politici in atto in queste ore e attendiamo che venga ufficializzato il nome del candidato a sindaco, ma la nostra posizione, la mia e quella di tutto il gruppo Fare Latina, è quella di chi – aggiunge Annalisa Muzio – intende favorire il più possibile l’unione e la collaborazione tra tutti perché, lo ribadisco ormai da tempo, non esiste un Superman che da solo potrà mai risolvere le annose questioni che devono essere risolte per tornare ad avere una città economicamente ricca e socialmente più sicura. Non abbiamo né tempo né voglia di perderci dietro diatribe politiche dal sapore esclusivamente personalistico che hanno già indotto in errore in passato e che ad un movimento come il nostro, che ha nel suo DNA la voglia di FARE, poco importano. L’unica cosa che ci sta a cuore è il bene della nostra città e dei nostri concittadini pertanto – aggiunge ancora l’avv. Annalisa Muzio – continueremo a dare il nostro pieno supporto a chi sarà in grado di governare a lungo, con un programma ben definito, con una squadra compatta e coesa, ma soprattutto capace. Il nostro metodo di lavoro, quello del fare legato agli obiettivi da raggiungere, sarà certamente al servizio della nostra città che ha bisogno di ritrovare un equilibrio politico che da troppo tempo manca”.