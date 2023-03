Anche a Latina il Flashmob globale per la Pace sul Ponte delle Comete

LATINA – Prende vita dal pensiero di Michelangelo Pistoletto e della sua Fondazione Cittàdell’arte, “Mano nella mano – Sentiero Rebirth”, il flashmob Globale per la Pace preventiva indetto dall’artista per domenica 26 marzo 2023 al quale si unirà anche Latina grazie all’iniziativa di una serie di associazioni.

Nel capoluogo l’appuntamento è alle 11 sul Ponte delle Comete in via Orsa Minore. L’idea dell’inventore del Terzo Paradiso con la Fondazione Cittadellarte è quella di ispirare e produrre un cambiamento responsabile nella società attraverso idee e progetti creativi. “Prendiamoci tutti per mano in un flashmob globale. Stiamo portando il mondo alla catastrofe, l’essere umano ha ormai un potere distruttivo illimitato e compie azioni sempre più distruttive. Uniti mano nella mano, avviamo il cammino di una nuova umanità, tutti insieme mano nella mano.” Questo il discorso fatto il 21 dicembre 2022 dal Maestro dell’arte contemporanea, che esorta i cittadini del mondo a incontrarsi nella settimana dell’equinozio di primavera, dal 21 al 27 marzo, e unirsi mano nella mano in un gesto simbolico di appartenenza e sostegno reciproco.

“Tenendoci per mano – spiegano Loretta Isotton e Fabio D’Achille, tra i promotori dell’iniziativa – formeremo una catena che da via Ezio arriverà a via Pantanaccio. Passando dal Ponte delle Comete, uniamo simbolicamente e fisicamente due quartieri grazie a un sentiero pedonale e ciclabile che passa a cavallo del Canale delle Acque Medie, una zona caratterizzata da un ecosistema ricchissimo, parte integrante della vita dei quartieri Pantanaccio e Villaggio Trieste e dell’intera città di Latina”.

Il flashmob sarà documentato in un video che verrà caricato sul sito del flashmob www.21march23.net dove sarà raccolto assieme a tutti gli altri contributi video ricevuti da varie parti del mondo: una chilometrica opera digitale per parlare di pace e di ecologia.

L’appuntamento di Latina con il flashmob Mano nella Mano – Sentiero Rebirth, è promosso da IL MURO e dal Comitato Pro Parco Urbano Acque Medie, in collaborazione con un gruppo di associazioni attive sul territorio: Igers Latina, Mad Museo d’Arte Diffusa, Italia Nostra, Ariel odv, Casa di Quartiere di Via Milazzo, Casa di Quartiere di Borgo e di Mare B.go Sabotino, ed è realizzato con il Patrocinio di Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

La partecipazione al flashmob è gratuita.

INFO – Punto di accoglienza e incontro: Ponte delle Comete, Via Orsa Minore, Latina, ore 11:00 L’evento sarà anche un’occasione per conoscere il progetto promosso dal Comitato Pro Parco Urbano Acque Medie che si occupa delle zone naturali attigue al Canale delle Acque Medie con l’intento di rigenerare e valorizzare uno spazio urbano dimenticato, con il sogno concreto di trasformarlo in un parco naturale, luogo di incontro dove dedicarsi alla socialità, all’Ecologia, all’arte e all’attività fisica all’aria aperta, per vivere la città di Latina riscoprendo la sua ricchezza urbana e naturalistica.

IL TERZO PARADISO – Il terzo paradiso di Michelangelo Pistoletto è un’idea di mondo. Come spiega l’artista, “è la fusione fra il primo e il secondo paradiso. Il primo è quello in cui gli esseri umani erano totalmente integrati nella natura. Il secondo è il paradiso artificiale, sviluppato dall’intelligenza umana, fino alle dimensioni globali raggiunte oggi con la scienza e la tecnologia. Il Terzo Paradiso significa il passaggio a uno stadio inedito della civiltà planetaria, indispensabile per assicurare al genere umano la propria sopravvivenza. A tale fine occorre innanzi tutto ri-formare i principi e i comportamenti etici che guidano la vita comune. Il Terzo Paradiso è il grande mito che porta ognuno ad assumere una personale responsabilità nella visione globale”.