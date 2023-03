Auto di grossa cilindrata clonate: due arresti a Cisterna e Pontinia

LATINA – Gli agenti del commissariato di Terracina hanno eseguito delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota nei confronti di un 40enne e di un 63enne, accusati di riciclaggio, ricettazione e falsità materiale. Sui due, rintracciati a Pontinia e a Cisterna, la polizia indagava dallo scorso giugno, dall’arresto per evasione dai domiciliari dello stesso 40enne: in quell’occasione l’uomo fu sorpreso alla guida di una lussuosa Range Rover dalle parti di San Felice Circeo, mentre poco dopo fu rinvenuta una vettura identica nella sua abitazione di Pontinia. Si scoprì che entrambe le auto risultavano clonate da altrettanti veicoli in circolazione in Campania e in Piemonte. Successivamente, analizzando dei telefoni sequestrati e raccogliendo altri riscontri, si è accertato che il 63enne, gestore di una concessionaria, immetteva sul mercato vetture di provenienza illecita falsificando i documenti di circolazione con materiale rubato in una Motorizzazione in Sicilia.