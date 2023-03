Basket, la Benacquista perde contro il Trapani al Palabianchini

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket disputa la venticinquesima giornata del campionato tra le mura amiche del PalaBianchini in una bella cornice di pubblico, che ha partecipato attivamente alle varie fasi della partita.

L’avversario di turno, la 2B Control Trapani, ha avuto la meglio sui nerazzurri padroni di casa con il risultato finale di 72-85, punteggio per alcuni aspetti anche troppo severo per quello che è stato l’andamento del match e per l’impegno dimostrato dalla squadra guidata da Coach Gramenzi. I pontini, infatti, in alcuni frangenti di gara hanno giocato una buona pallacanestro e fatto divertire i tifosi presenti sugli spalti.

Al netto del mero risultato della sfida con Trapani, però, l’aspetto di rilievo al termine di questo turno di campionato, è che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha matematicamente acquisito la permanenza nella categoria