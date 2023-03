Cimiteri di Latina, una nuova carta dei Servizi. Valente: “Patto di leale collaborazione con i gestori”

LATINA – È stata approvata con delibera del Commissario straordinario Carmine Valente la Carta dei servizi cimiteriali del Comune di Latina. “Un documento importante con il quale l’ente assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i servizi, le modalità di erogazione, gli standard di qualità e informa l’utente sulle modalità di tutela previste con l’intento di monitorare e migliorare la qualità del servizio offerto”, spiegano dal Comune. Non sono un segreto le proteste di cittadini e gruppi di associazioni che hanno espresso critiche sul servizio.

“Un grande lavoro è stato svolto dalla dirigente Angelica Vagnozzi e dagli uffici del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione – Programmazione Europea che è stato condiviso con le Associazioni dei Consumatori e del Concessionario del Cimitero Urbano affinché potessero essere rappresentati eventuali suggerimenti, modifiche e integrazioni”, sottolinea il Commissario.

Nel Comune di Latina ci sono il Cimitero Urbano e il Cimitero di Borgo Montello entrambi affidati alla gestione esternalizzata. Il Cimitero urbano è gestito dal concessionario Ipogeo Latina S.r.l., affidatario della progettazione e realizzazione dell’ampliamento del cimitero urbano e della gestione dell’intero complesso cimiteriale. Il Cimitero di Borgo Montello è gestito dall’affidatario incaricato dei servizi servizio di custodia, gestione, manutenzione e cura del verde e gestisce tutte le operazioni e i servizi cimiteriali richiesti dall’utenza.

“Con questa Carta dei servizi – conclude Valente – abbiamo stretto un vero e proprio patto concreto, basato sulla reciproca e leale collaborazione, ponendo le basi e le regole per un nuovo rapporto tra il Comune, il gestore del Servizio e i cittadini riguardo i servizi cimiteriali, che risultano particolarmente delicati in quanto ineriscono eventi luttuosi e dolorosi”.