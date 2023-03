Cinghiale morto sulla spiaggia di Sabaudia

SABAUDIA – Dopo i cinghiali a spasso nelle città e nei pressi delle scuole, arrivano i cinghiali in spiaggia. Un esemplare è stato trovato morto oggi pomeriggio su quella di Sabaudia dove si era spinto forse in cerca di cibo o dove è arrivato forse trascinato dalla mareggiata di ieri. La segnalazione è stata fatta da una donna che , approfittando della bella giornata di sole, stava passeggiando sull’arenile bellissimo in questo periodo.

Sul posto, dove si trova il chiosco comunale Beach Break, è arrivato l’equipaggio dell’Anc protezione civile Sabaudia che ha segnalato la zona in attesa della rimozione della carcassa. Difficile stabilire perché l’animale sia morto, il cinghiale non presenta apparentemente segni. E’ probabile che per saperne di più siano disposti esami specifici presso l’istituto zooprofilattico.