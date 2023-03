La voce di Kiirah canta e un violino di ghiaccio: è fuori Ice Vibes

CISTERNA – Studia al Liceo Ramadù di Cisterna, canta e scrive canzoni. Lei è Chiara Nasi, in arte Kiirah e ha collaborato, come voce, all’originale progetto del violinista Andrea Casta in ICE VIBES, un pezzo che – spiega in un post l’artista – “è amore per la montagna, la natura e gli sport invernali… realizzato sulle mie montagne del cuore Pontedilegno-Tonale”.

Casta, appassionato di cime e natura, ha suonato un violino di ghiaccio costruito appositamente, usando l’immancabile archetto luminoso, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla bellezza e sul rispetto della montagna. La bella voce di Kiirah arricchisce il pezzo disponibile su Youtube e Spotify.

Andrea Casta era stato ospite del Comune di San Felice Circeo con un concerto estivo alla Villa dei Quattro Venti.