Controlli a tappeto dei Carabinieri di Formia

LATINA – Nella serata dell’11 marzo, i militari della Compagnia di Formia, insieme al Nucleo Cinofili di Roma Ponte Galeria e dei Nas, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio straordinario. Numerose le pattuglie impiegate per il controllo della circolazione stradale durante il quale sono state identificate 42 persone, controllati 30 autoveicoli, eseguite 10 perquisizioni con l’impiego di unità cinofile, controllati 10 esercizi pubblici. Nel complesso, sono state contestate 11 violazioni di norme al Codice della Strada per guida senza patente, uso del telefono cellulare durante la guida, mancato uso della cintura di sicurezza, per guida in stato di ebrezza, segnalate alla competente autorità amministrativa 4 persone per uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, sanzionato amministrativamente 3 esercenti di Formia per non aver osservato l’orario di apertura e chiusura esercizio pubblico nonché per aver immesso sul mercato alimenti non classificati (molluschi e bivalvi), il tutto debitamente sequestrato per la distruzione.