Due donne di Aprilia arrestate per aver narcotizzato e derubato 11 anziani

APRILIA – Sono residenti ad Aprilia le due donne arrestate a Roma, accusate di undici rapine ai danni di 12 persone anziane che venivano narcotizzate, commesse nella capitale tra settembre 2022 e marzo 2023. in manette la 51enne originaria della provincia di Arezzo, Nascia Glaudi, già condannata circa vent’anni fa per omicidio preterintenzionale a 11 anni, insieme alla nuora 30enne, Meghi Lucchesi. Suocera e nuora sono entrambi residenti ad Aprilia. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma Trastevere sono arrivati ad arrestarle indagando su 11 episodi di rapina. Il gip di Roma nell’ordinanza cautelare parla di “assoluta insensibilità” ed “estrema pericolosità” delle due donne, mentre per un’altra indagata, una donna di 32 anni il giudice ha dichiarato l’incompetenza territoriale perché i fatti in quel caso erano avvenuti in provincia di Latina. Le accuse per entrambe sono di rapina e lesioni aggravate, furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento.

Le due donne fingevano di offrire aiuto agli anziani, adescavano le vittime in strada e dopo un primo approccio, offrivano un po’ di compagnia per entrare nelle abitazioni. Una volta in casa somministravano alle vittime del sonnifero in modo da poter agire indisturbate, prendevano soldi e gioielli e prelevavano con i bancomat delle vittime. Una delle due conquistava la fiducia dell’anziano di turno, l’altra faceva da fiancheggiatrice aiutando la complice nella ricerca del bottino in casa.

A incastrare le due donne è stata la presenza di entrambe in tutti i casi di rapina accertati dai carabinieri e di una Fiat Panda grigia, poi risultata intestata a un familiare delle due.