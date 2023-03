E’ ufficiale, a Latina il candidato sindaco del centrosinistra si sceglie con le primarie

LATINA – E’ ufficiale il sì del centrosinistra a Latina alle primarie di coalizione. Elettra Ortu La Barbera, Segretaria di Latina Bene Comune, il Segretario comunale del Partito Democratico, Leonardo Majocchi, e il coordinatore di Per Latina 2032, Nazzareno Ranaldi hanno firmato questa mattina ha firmato il regolamento per l’indizione della consultazione dalla quale uscirà il prossimo o la prossima candidata sindaco di Latina dell’area progressista tra il già sindaco Damiano Coletta e i prescelti dalle altre due forze politiche. Per il Pd la scelta dovrebbe ricadere su Daniela Fiore.

“Siamo molto soddisfatti – commenta Ortu La Barbera – abbiamo messo a punto, in un clima sereno e collaborativo, uno strumento in grado di organizzare al meglio le elezioni primarie per la scelta della candidatura a Sindaco di Latina. Il momento che viviamo impone responsabilità motivo per cui l’invito a collaborare resta valido anche per le altre forze della città, politiche e civiche, che si riconoscano nei valori della nostra coalizione”.

“In questi giorni abbiamo lavorato per tenere insieme la coalizione, grazie alle #primarie per scegliere il/la candidato/a Sindaco/a che si terranno il 2 aprile. Le primarie possono rivelarsi uno strumento prezioso ed utile in primis perché porteranno ad una mobilitazione cittadina. Inoltre, saranno l’occasione per rinsaldare la coalizione e per rafforzare la candidatura a Sindaco che emergerà in seno alla consultazione – commenta Valeria Campagna da poco entrata nella direzione nazionale del Pd –

Le coalizioni si costruiscono intorno ad una visione, non intorno ad un nome, e con strumenti aperti, democratici e trasparenti”.