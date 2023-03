Enrico Tiero eletto Presidente della Commissione Sviluppo economico

LATINA – Il consigliere regionale pontino di Fratelli d’Italia Enrico Tiero è stato eletto presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione della Regione Lazio.

« Sono onorato – ha commentato l’esponente politico – Mi metterò subito al lavoro per creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo della nostra splendida regione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto ed in modo sinergico con l’assessore Roberta Angelilli, cui mi lega grande amicizia e stima profonda. Intendo essere presidente e garante di tutti, anche di chi non mi ha votato. Credo che occorra rispettare chi la pensa in maniera diversa. Favorirò il dialogo fra maggioranza ed opposizione all’interno della commissione. L’obiettivo è quello di fare gli interessi dei cittadini del Lazio. Sarò garante delle esigenze di chi risiede nella Capitale come pure degli abitanti delle province. E’ necessario trovare una sintesi fra le diverse necessità. E’ auspicabile che vi sia in commissione un confronto diretto, non sulle teorie, ma sulla realtà, sulle competenze, perché le imprese non hanno bisogno di teoria: devono misurarsi, ogni giorno, con i mercati. La vicinanza al sistema imprenditoriale forma una cultura del pragmatismo che è utile specialmente in questa fase. Perché lo sviluppo economico lo fanno le imprese, non la politica. Mi impegnerò nella lotta contro le lungaggini burocratiche che frenano le imprese e portano molti imprenditori a trasferire altrove nuove occasioni di sviluppo. Condivido in tal senso le parole del presidente Francesco Rocca, che nel corso del suo intervento sulle linee programmatiche, relativamente alla semplificazione, ha detto di voler puntare sulla liberalizzazione delle attività e sulla reingegnerizzazione dei processi amministrativi. Occorre favorire l’internazionalizzazione delle imprese, incentivare i processi di innovazione tecnologica e le sinergie tra i soggetti pubblici e privati. Dinamismo e capacità di reazione di fronte ai nuovi scenari sono caratteristiche fondamentali per sopravvivere. Il nostro principale ruolo deve essere quello di fornire un quadro ideale di fiducia e di certezza alle imprese, perché possano operare al meglio».