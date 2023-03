Erasmus+ al liceo Classico, a Latina i ragazzi di Estonia, Polonia e Germania

LATINA – Sono a Latina e rimarranno in città fino al 24 i ragazzi dell’Erasmus Plus, il progetto che il liceo Classico Dante Alighieri di Latina sta portando avanti da tempo e che si chiama “Our sustainable steps”. Queste a Latina sono le fasi finali di un lungo percorso che ha coinvolto i ragazzi provenienti da Estonia, Polonia e Germania, oltre che italiani.

“L’intento non è solo culturale – spiega la dirigente Eleonora Lofrese – ma anche di consapevolezza. In questo percorso, infatti, i ragazzi hanno affrontato alcuni temi molto importanti per il loro futuro ovvero la sostenibilità ambientale e la biodiversità”.

“Per noi è un grande arricchimento – spiega Viola, una delle studentesse – con tutti si è legata una vera amicizia. Io ho ospito un ragazzo e una ragazza e sono contenta di fargli conoscere i nostri luoghi”.

Fino al 24 marzo gli studenti avranno la possibilità di visitare Ninfa, Pantanello, Roma, Sermoneta e il lago di Fogliano il 24 marzo quando parteciperanno anche alla raccolta dei rifiuti in plastica sul lido di Latina, con la collaborazione dell’ong Platicfree. Un altro bel momento sarà la visita all’Azienda Agrilatina, esempio di produzione agricola rispettosa della natura.

“Anche con dispiacere chiudiamo a Latina questo progetto – spiega la professoressa Tiziana Spaghetti che l’ha seguito da vicino – l’obiettivo di unire l’Europa si è realizzato con questi ragazzi. Inoltre non è un progetto fine a se stesso perché cerciamo di piantare un seme, quello della sostenibilità ambientale in questi ragazzi che sono il nostro futuro”.