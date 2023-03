Estorsione e furto aggravato ai danni di un anziano: arrestata a Sezze 36enne

SEZZE – I Carabinieri della Stazione di Sezze hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato ed estorsione una donna di 36 anni di origini straniere. Aveva sottratto con mezzi fraudolenti 65 euro e un telefono cellulare a un uomo anziano e per averlo minacciato di consegnarle 300 euro per la restituzione dello stesso.

L’uomo è stato avvicinato mentre passeggiava a piedi per le vie del centro cittadino, la 36enne lo ha baciato sulla guancia e ha iniziato a parlare con lui e dopo averne carpito la fiducia, lo ha convinto ad allontanarsi a bordo dell’auto per una passeggiata.

Raggiunta una zona isolata, si creava una situazione di intimità e, dopo essersi scambiati delle effusioni, l’uomo si è accorto di non avere più i soldi in tasca e ne ha chiesto la restituzione. Al suo rifiuto voleva chiamare le forze dell’ordine, ma era stato derubato anche del cellulare.

A tal punto, la donna ha iniziato a ricattarlo, minacciandolo che se non le avesse consegnato in cambio 300 euro, non gli avrebbe restituito il cellulare. Lo ha costretto a ritirare i soldi dal bancomat e solo dopo l’anziano ha allertato i Carabinieri.

I militari, in abiti civili, hanno raggiunto l’anziano sul posto dell’appuntamento per lo scambio e hanno osservato lo scambio dei soldi, ma la donna ha tenuto il cellulare.

I Carabinieri sono intervenuti perquisendo la giovane e trovando la somma di denaro estorta all’anziano, il telefono cellulare e il denaro che la donna aveva già rubato. E’ stata quindi arrestata e si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.