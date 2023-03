Fondi, non si ferma al posto di controllo, era senza patente e senza assicurazione

FONDI – Non si è fermato ad un posto di controllo nel territorio di Fondi dopo che gli era stato intimato l’alt perché procedeva in scooter a velocità sostenuta. Anzi, alla vista delle due pattuglie della polizia ferme a bordo strada, ha ulteriormente accelerato nel tentativo di dileguarsi per le vie del centro cittadino. I poliziotti si sono subito posti al suo inseguimento, bloccandolo dopo circa un chilometro.

È stato quindi accertato che lo stesso, di nazionalità indiana, ma regolare sul territorio nazionale, non aveva la patente di guida e che lo scooter era sprovvisto di copertura assicurativa e privo della revisione obbligatoria.

L’uomo è stato quindi sanzionato amministrativamente per le violazioni al codice della strada per più di 6.000 euro, con conseguente sequestro del motorino.