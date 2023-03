Fondi, straniero fermato da una pattuglia, pendeva a suo carico un ordine di arresto della Procura

FONDI – Lo scorso 21 marzo i poliziotti del Commissariato di Fondi hanno sottoposto al controllo per identificazione un uomo di nazionalità straniera sul conto del quale è risultato pendere un ordine di arresto della procura di Latina, per l’espiazione di un residuo di pena di tre mesi relativo ad un reato commesso nell’anno 2018. In particolare da alcuni giorni, al Commissariato, erano giunte segnalazioni relative a comportamenti aggressivi tenuti da parte di un uomo di nazionalità straniera. Aveva minacciato un passante nei pressi della Moschea, brandendo un coltello e gridando “allah akbar”.

Su Viale Piemonte nei pressi del M.O.F., una pattuglia della squadra volante, ha notato una persona somigliante a quella segnalata. I poliziotti, in un primo momento hanno seguito il soggetto a debita distanza e poi, con l’ausilio di un’altra pattuglia, hanno proceduto al controllo.

L’uomo, di nazionalità Algerina e domiciliato in provincia di Vicenza, è stato sottoposto a una preliminare perquisizione che ha permesso di trovare in suo possesso un particolare coltello/taglierino a serramanico di medie dimensioni e ad accertamenti sull’identità da parte della Polizia Scientifica, a seguito dei quali si è scoperto l’ordine di arresto della procura di Latina pendente a suo carico. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso il carcere di Latina e verrà denunciato alla Procura del capoluogo, per il possesso ingiustificato del coltello.