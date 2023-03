Fuochi di San Giuseppe a Itri, due giorni un grande successo

ITRI – Un’edizione dai numeri eccezionali, quella di quest’anno dei Fuochi di San Giuseppe. Un evento sul quale il Comune di Itri ha puntato molto sin da subito.

Viva soddisfazione da parte del Sindaco Agresti “il lavoro di squadra, l’impegno al di la dei particolarismi ha premiato questo evento. Ringrazio l’assessore alla cultura per l’impegno”. Questa edizione ha per la prima volta visto una programmazione su due giorni. I fuochi sono rimasti, come da tradizione, programmati per la sera del 19. Il giorno prima “aspettando i fuochi” è stata dedicata all’intrattenimento. Musica, danza e molti artisti che hanno coinvolto cittadini e turisti. Per l’apertura anche la presenza del Presidente regionale del Lazio Aurigemma ed il consigliere Corrotti, accolti dall’assessore Elena Palazzo, nella sua prima uscita pubblica.

Il giorno di San Giuseppe un fiume di persone entusiaste hanno fatto la spola tra i fuochi immersi tra musica, gastronomia, musica ed una tradizione che regala sempre più emozioni. “Un’edizione davvero ben riuscita”, ha dichiarato l’assessore alla cultura Mazziotti. “Lavoreremo ancora di più per far crescere ulteriormente questo evento il prossimo anno. Le nostre tradizioni devono essere anche il nostro volano per animare questo territorio e per la sua crescita turistica”.