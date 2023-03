Gaeta, pregiudicato violento evade dai domiciliari

GAETA – Era appena finito ai domiciliari dopo essersi scagliato contro gli agenti di una volante che lo avevano sorpreso a vagare in mezzo alla strada nel pieno centro di Gaeta. Un 41enne del posto, pluripregiudicato, poco prima aveva colpito i poliziotti ferendone uno ad una spalla e in precedenza aveva coperto di insulti e gestacci loro e i passanti. Non soddisfatto, l’uomo ha pensato bene di ignorare la misura decisa nei suoi confronti ed è sceso nuovamente in strada. Per sua sfortuna, però, si è imbattuto in un’altra volante e questa volta è stato arrestato per evasione e trattenuto in commissariato in attesa del processo per direttissima.