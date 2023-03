Il Latina calcio torna alla vittoria contro la Juve Stabia

LATINA – Il Latina torna alla vittoria e lo fa con grande stile, travolgendo per 3-1 la Juve Stabia allo stadio Menti. Prestazione di ottimo livello per i ragazzi di Daniele Di Donato, che si portano i tre punti a casa grazie alle reti di Calabrese, Ganz e Riccardi.

Primo quarto d’ora di gioco equilibrato, con la Juve Stabia che fa la partita controllando maggiormente il possesso, mentre il Latina agisce in contropiede puntando sulle fasce con Sannipoli e Carissoni.

La prima grande occasione del match arriva al 20’. La Juve Stabia manovra incessantemente e riesce a liberare Gerbo tutto solo dentro l’area di rigore. Il sinistro del centrocampista non è preciso e termina di poco sul fondo.

Il Latina torna a segnare e passa in vantaggio al minuto 28. Schema perfetto su calcio di punizione, con Amadio che scarica per Sannipoli al limite dell’area. Il numero 8 scaglia un destro molto preciso che sbatte contro il palo a Barosi battuto, sulla ribattuta poi il più lesto è Calabrese che insacca per la rete dell’1-0 nerazzurro.

Dopo un minuto di recupero termina la prima frazione di gioco con il Latina in vantaggio per una rete a zero contro la Juve Stabia.

I padroni di casa ripartono a ritmi alti nel secondo tempo. La prima opportunità arriva sulla testa di Pandolfi che non riesce però a centrare la porta difesa da Tonti.

I nerazzurri però non stanno a guardare e trovano anche la rete del raddoppio. Ottima l’azione sulla destra di Di Livio che semina il panico e mette al centro dell’area un pallone pericolosissimo. La difesa della Juve Stabia si ostacola a vicenda, con il portiere Barosi che manca l’intervento e per Ganz è facilissimo insaccare da due passi.

Al 66’ arrivano i primi cambi per il Latina, con Celli e Fabrizi che rilevano Esposito e Rosseti.

Non si ferma la grande giornata offensiva del Latina che al 70’ trova anche la rete del 3-0 con l’ultimo entrato Riccardi. Azione esemplare della squadra nerazzurra con Ganz che libera alla perfezione Carissoni all’interno dell’area di rigore, l’esterno crossa di prima servendo il più facile dei palloni a Riccardi che infila la terza rete pontina.

Daniele Di Donato completa la sua batteria di cambi al 78’ con gli innesti di Pellegrino e Furlan al posto di Barberini e Ganz.

Minuto 80 e la Juve Stabia rientra in partita con la zampata di Carbone che supera in uscita Tonti. Non succede più nulla e l’arbitro manda le due squadre negli spogliatoi dopo 6 minuti di recupero. Successo importantissimo e di grande livello per il Latina contro un avversario diretto alla corsa play off.

Juve Stabia-Latina 1-3

Juve Stabia: Barosi, Dell’Orfanello (59’ Silipo), Gerbo (59’ Scaccabarozzi), Pandolfi, Zigoni (46’ Volpe), Bentivegna (46’ D’Agostino), Cinaglia, Berardocco (59’ Carbone), Caldore, Altobelli, Maggioni. A disp.: Russo, Maselli, Guarracino, Moreschini, Picardi, Vimercati, Peluso, Rosa. All.: Pochesci

Latina Calcio 1932: Tonti, Amadio, Di Livio (69’ Riccardi), Sannipoli, Ganz (78’ Furlan), Rosseti (66’ Fabrizi), Barberini (78’ Pellegrino), Carissoni, Calabrese, Esposito (66’ Celli), Cortinovis. A disp.: Cardinali, Giannini, Belloni, De Santis, Di Mino, Peschetola, Gallo. All.: Di Donato

Marcatori: 28’ Calabrese (L), 56’ Ganz (L), 70’ Riccardi (L), 80’ Carbone (JS)

Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano, 1° Assistente Diego Peloso di Nichelino, 2° Assistente Salvatore Nicosia di Saranno, 4° Uomo Riccardo Tropiano di Bari

Ammoniti: 39’ Barberini (L), 44’ Altobelli (JS), 46’ Rosseti (L), 57’ Peschetola (L dalla panchina), 94’ Cinaglia (JS)

Angoli: 4-3

Recupero: 1’, 6’