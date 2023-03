Incidente mortale sulla Pontina ad Aprilia, perde la vita un motociclista. Traffico in tilt

APRILIA – Un motociclista ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 148 Pontina all’altezza di Aprilia al km 39,700, in direzione Terracina. Sulla corsia secondo le prime informazioni si sono scontrati tre mezzi, due moto e un’auto. Fatale l’impatto per un centauro che si trovava alla guida di una delle dueruote.

Il traffico sull’arteria è stato deviato su Via Apriliana e si registrano code sul tratto. Sul posto per i rilievi e la viabilità si trovano due pattuglie della Polizia Stradale di Latina e Aprilia.

Sul posto sono presenti anche le squadre Anas e il personale del 118.