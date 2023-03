Incidente nel piazzale dell’azienda Campana sull’Appia a Cisterna, muore Francesco Mansutti. Aveva 26 anni

LATINA – Tragedia questa mattina nel piazzale dell’azienda agricola Campana & C. S.R.L sull’Appia a Cisterna. Un ragazzo di 26 anni di Latina, Francesco Mansutti, figlio della titolare, è morto per cause in corso di accertamento dopo essere stato travolto da un mezzo pesante in manovra.

Un dramma che sconvolge anche il capoluogo. Il ragazzo, infatti, studente alla LUISS di Roma, era conosciutissimo a Latina dove aveva frequentato il Liceo Classico Dante Alighieri e dove ha a lungo giocato a basket.

Cause e dinamica dell’incidente sono al vaglio del commissariato di polizia che ha svolto i primi accertamenti nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Latina.