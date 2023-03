Incidente su via del Murillo a Sermoneta Scalo, ferite gravemente tre persone

SERMONETA – Un grave incidente stradale si è verificato oggi intorno alle 13 su via del Murillo nel territorio di Sermoneta Scalo, nei pressi della Corden Pharma. Per cause in corso di accertamento una mnicar si è scontrata frontalmente con una Punto. Tre persone sono rimaste ferite e una ragazza è stata trasportata in eliambulanza a Roma, le sue condizioni sono delicate. Secondo una primissima ricostruzione la Punto avrebbe perso il controllo finendo contro la minicar che è andata completamente distrutta. La Punto invece è finita fuori strada. Sul posto, per i rilievi sono intervenuti sia i Carabinieri che la Polizia Municipale di Sermoneta. Presenti anche i Vigili del fuoco. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.