Irrompono a una festa armati di mazze e coltelli: due indiani arrestati dalla Polizia a Terracina

LATINA – Lunedì sera i poliziotti del commissariato di Terracina sono intervenuti dopo una segnalazione di aggressione arrivata al 112. Circa quindici cittadini indiani armati di mazze, bastoni e altri arnesi atti ad offendere, si sono presentati nell’abitazione di un loro connazionale dove era in corso una cena, a cui partecipava un noto esponente della comunità indiana. I presenti, notato l’arrivo del gruppo armato, si sono portati all’esterno dell’abitazione e, a quel punto, sono stati aggrediti dal gruppo di connazionali, capeggiato da due uomini.

Al sopraggiungere degli agenti della Squadra Volante, mentre una parte degli aggressori si è fuggita, i due capispedizione sono stati bloccati mentre tentavano di dileguarsi a bordo di una vettura. I due due sono stati arrestati e traferiti in carcere. Quattro degli aggrediti sono stati curati presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fiorini” di Terracina per le lesioni riportate. Sono in corso ulteriori indagini per individuare gli altri aggressori e risalire alle motivazioni del violento attacco.