La Benacquista Assicurazioni Latina basket riceve la 2B Control Trapani

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceverà la 2B Control Trapani nella sfida in programma domenica 19 marzo alle ore 17:00 sul parquet del PalaBianchini, venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Una vittoria potrebbe portare alla squadra nerazzurra il primo obiettivo stagionale: la conquista della permanenza nella categoria.

I nerazzurri occupano attualmente l’ottava posizione in classifica con 18 punti, i siciliani seguono a 16 e, forti del risultato dell’andata al PalaIlio (67-65) arriveranno a Latina pronti a dare battaglia ai padroni di casa nel tentativo di guadagnare i 2 punti in palio che varrebbero il “sorpasso” (in virtù dello scontro diretto a favore) e la certezza della conquista della permanenza in Serie A2. Ovviamente discorso analogo per la Benacquista che, vincendo la gara con la formazione trapanese, salirebbe a quota 20 conquistando matematicamente l’accesso al girone bianco della seconda fase (quello che accoglierà le formazioni già salve e che si contenderanno una posizione nella griglia playoff).