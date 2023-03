“La primavera del gusto e della musica”, al San Benedetto di Latina, sensazioni in musica

LATINA – All’istituto superiore San Benedetto di Latina il 21 marzo un laboratorio didattico innovativo. Un progetto del “Collegium Musicum” con “L’agro del kiwi”. Un laboratorio eccezionale e innovativo quello che si svolgerà il prossimo 21 marzo, a partire dalle 10,40 all’Istituto superiore “San Benedetto” a Latina. Si chiama “La primavera del gusto e della musica” e vedrà ottanta allievi delle classi terze e quarte dell’Istituto “San Benedetto” di Latina, partecipare a un insolito esercizio sensoriale: grazie ad un kit per la degustazione, di cui saranno dotati, tradurranno in musica nei loro computer e cellulari le loro sensazioni. Il singolare laboratorio verrà svolto attraverso una modalità di ascolto attivo ed esperienze concrete che vedrà i ragazzi cimentarsi con la produzione di brani di 20 secondi originali, ispirandosi agli alimenti appena degustati e annusati.

L’intenzione in particolare è di mostrare agli studenti l’affinità tra un prodotto alimentare e uno musicale, e in quale ambito e fasi i due collaborino attraverso un’esperienza che impegni tutti e cinque i sensi. Un progetto innovativo e sperimentale che condurrà i partecipanti in un universo sensoriale tutto da scoprire. Sarà condotto dai maestri Luigi De Meo e Augusto Palumbo per il Collegium Musicum, Federica Ferrari per l’Azienda “L’Agro del kiwi”, e da Chiara Meloni e Giada Crudetti per le acque profumate dell’Istituto San Benedetto.

L’originale laboratorio è ideato dal Collegium Musicum, che da 60 anni opera sul territorio contribuendo ad elevare la cultura musicale con i suoi corsi, i concerti e una copiosa attività editoriale (5 libri sull’educazione musicale), in collaborazione con l’azienda l’Agro del Kiwi, nata nel 2017, titolare di un brevetto di trasformazione innovativo della sottomisura del kiwi in due tipologie di aceto con caratteristiche di acidità, che ad oggi li rende unici in Italia ed Europa.

Il progetto ha il patrocinio e la collaborazione dell’Istituto Superiore San Benedetto di Latina e dell’U.C.I.D (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti Latina) Il dirigente scolastico prof. Ugo Vitti e il presidente dell’Ucid Latina Francesco Berardi daranno i saluti istituzionali.