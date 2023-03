L’Aido Cisterna festeggia domenica 40 anni

CISTERNA – Dopo il grande successo di sabato 4 marzo al palasport con la Top Volley Cisterna, l’Aido Cisterna Odv torna domenica prossima per festeggiare i suoi 40 anni di attività. Fondato nel 1983, il Gruppo comunale Mirella Ciuffa Cisterna di Latina, in questi anni ha svolto una grande opera di informazione, promozione e sensibilizzazione sul tema del “donare” e, a tale scopo, ha organizzato e svolto concorsi, manifestazioni, allestito stand, sostenuto campagne di comunicazione e tenuto tantissimi incontri con gli studenti delle scuole del territorio.

Quaranta intensi anni che l’AIDO vuole celebrare non solo con i soci ma con tutta la cittadinanza. Per questo ha organizzato, per domenica prossima, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, una giornata di appuntamenti che avranno inizio alle ore 10 nella Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo con la Santa Messa in ricordo dei donatori. Al termine, in Piazza 19 Marzo, ci saranno giochi e risate insieme ai Nasi vagabondi e a seguire, alle 11.45 il flashmob di CSE formazione con Christian Manzi. Si riprenderà nel pomeriggio, presso la sala eventi della parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, con alle 18 lo spettacolo teatrale folcloristico dell’associazione Esso Chissi. Al termine ci saranno delle testimonianze di donatori e trapiantati moderate dal giornalista Mauro Nasi.

«Da tanti anni l’AIDO è impegnata per la tutela della salute, della vita e per la cultura del dono – affermano Paola Di Caprio presidente del gruppo comune e Agnese Casini provinciale – . Una lunga storia dove tante vite si sono intrecciate: soci, famiglie di donatori, trapiantati, operatori sanitari, volontari. Tante esistenze incrociate che hanno permesso la rinascita di altre vite. Aido Cisterna festeggia il suo 40° anniversario con tutti voi. Noi ci mettiamo serietà passione ed entusiasmo, voi sosteneteci».