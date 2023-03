Latina, 27enne non potrà avvicinarsi ai genitori per due anni

LATINA – Il Tribunale di Roma ha emanato un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con divieto di avvicinamento ai genitori, per due anni, nei confronti di un ragazzo di Latina di 27 anni, già gravato da precedenti penali e di polizia e attualmente detenuto. Al provvedimento si è arrivati dopo la proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo. Il Tribunale di Roma ha emanato nei confronti del giovane la misura di prevenzione con l’ingiunzione di non avvicinarsi a meno di 800 metri dai genitori, di non rincasare più tardi delle ore 21.00 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30.

Fin dalla giovane età, l’uomo aveva evidenziato una abitualità nella commissione di reati contro il patrimonio e contro la persona. La continua ricerca di denaro lo aveva portato a compiere estorsioni ad esercenti attività commerciali, atti vessatori nei confronti dell’ex fidanzata e perfino nei confronti dei genitori; questi ultimi vittime di continui atti di violenza e di intimidazione, che li avevano fatti vivere in uno stato di terrore. Sebbene già destinatario di avviso orale, l’uomo non ha mutato la sua condotta violenta e vessatoria arrivando così ad essere destinatario della più afflittiva misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.