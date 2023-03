Latina, Daspo per il presidente di una squadra di calcio a 5

LATINA – Era armato di un coltello e minacciava gli avversari, per questo il Questore di Latina Raffaele Gargiulo ha emesso il provvedimento di divieto di accedere a manifestazioni sportive nei confronti di un 46enne di Latina, presidente di una società di calcio a 5. In occasione di un incontro di calcio a 5 in un impianto sportivo di Latina, aveva prima contestato con veemenza i giocatori in campo, costringendo il direttore di gara ad interrompere l’incontro e subito dopo aveva aggredito con un’arma da taglio un tifoso della squadra ospite, fortunatamente senza conseguenze.

Le indagini svolte dalla Squadra volante della Questura, hanno permesso di denunciare l’uomo e ora arriva anche il Daspo del Questore per la durata di 5 anni. Il 46enne era già stato colpito da un precedente Daspo terminato agli inizi dello scorso anno.

Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per 5 anni e con obbligo di firma.